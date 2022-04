Juan Diego fue diagnosticado en el 2019 y tras dos tratamientos que no dieron resultado, sumado a un trasplante de médula que tampoco funcionó, esta madre se propuso cumplir cada uno de los sueños de su pequeño.

Volvamos a Juan Diego. Durante el recorrido, su madre Stella cuenta que esta lucha contra el cáncer ha incluido varios procedimientos, pero los resultados no han sido los mejores; a pesar de todo, el pequeño siempre tiene una sonrisa para quienes lo rodean. Caminamos y él dice ser el rey de este castillo construido para defender a la ciudad, de los intrusos, por allá en 1657. Nuestro pequeño rey escucha atento la historia de Cartagena en la voz del guía, también juega a ser un pirata, se toma fotografías, corre, salta... todo de la mano de su madre; ella, con voz quebrantada, relata toda la lucha que ha librado por sacar adelante a su hijo: Juan Diego fue diagnosticado en el 2019 y tras dos tratamientos que no dieron resultado, sumado a un trasplante de médula que tampoco funcionó, esta madre se propuso cumplir cada uno de los sueños de su pequeño. Además confiesa que es fiel creyente en Dios. “El Señor me lo mantendrá con vida hasta el día que Él quiera... Mientras mi hijo esté conmigo, yo moveré cielo, mar y tierra por verlo feliz”, menciona. Le puede interesar: Hallazgo: la clave para mejorar la radioterapia en metástasis cerebral

Es realmente impactante escuchar a Stella decir que tocó muchas puertas para que a su niño se le cumpliera el sueño de tener una casa propia y visitar el lugar que tanto deseaba: el Castillo San Felipe de Barajas, en Cartagena, y gracias a la Fundación Héroes y Valientes, la Policía y demás personas que se pusieron la mano en el corazón para ayudar a esta familia, Juan Diego hoy tiene un hogar casi terminado.