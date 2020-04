El limón y el bicarbonato no curan ni previenen el coronavirus

Texto de: Javier Guzmán - Newtral

ColombiaCheck ha recibido a través de su servicio de verificación de información de WhatsApp (+34 682 589 664) una “receta” de un té caliente que supuestamente elimina el coronavirus del cuerpo. “La receta es sencilla: 1. Limón, 2. Bicarbonato. Mezclar y tomar como té caliente todas las tardes, la acción del limón con bicarbonato más caliente mata de manera inmediata el virus, lo elimina completamente del cuerpo”. ¡Este mensaje es un fake! (Lea aquí: ¿Qué tiene que ver el ajo con el coronavirus? La OMS aclara 15 mitos)

Esta idea pseudocientífica la desmontó Joan Carles March, codirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el portal Salud sin Bulos, una plataforma de verificación de información sanitaria que cuenta con el aval de las principales sociedades médicas de España: “La vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos y es un antioxidante. La investigación muestra que para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de contraer el resfriado común, por tanto menos el coronavirus”. La OMS y el ministerio de Sanidad recomiendan el lavado de manos frecuente, evitar tocarse la cara, cubrirse con el codo al toser o estornudar y evitar el contacto con otras personas en caso de síntomas respiratorios. (Le puede interesar: 11 mitos y verdades sobre el uso del tapabocas en tiempos de coronavirus)

El bulo continúa con la siguiente idea (mantenemos la ortografía original del mensaje): “Es por ello que el Pueblo de Israel está relajado con respecto a este fulano virus. Todos Los de Israel Toman en Las Noches Una Taza de Agua Caliente Con Limón y Un Poco de Bicarbonato, ya que esto está Comprobado que Mata El Virus. Lo Comparto a Toda Mi Familia y Amistades Con El Fin de que Ninguno de Nosotros Contraigamos el virus”. En Israel hay 883 casos de coronavirus.