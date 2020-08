El ingeniero cartagenero que hace historia en la lucha contra el COVID

Si el nuevo coronavirus no hubiera aparecido sobre la faz de la Tierra, probablemente hoy Andrés Ramírez Jaime estuviese hablando de los logros de su equipo de robots futbolistas. Quizá, si el mundial 2020 no se hubiera cancelado por culpa de la pandemia, este el equipo de humanoides habría repetido la hazaña de 2019, cuando quedó de subcampeón en Australia... ¡O quién quita que hubiera quedado campeón!, nunca lo sabemos: lo que sí tenemos claro es que ahora Andrés, un ingeniero mecánico cartagenero de 30 años, hace parte del equipo de la Universidad de La Sabana que desarrolló un ventilador mecánico para tratar a pacientes con COVID-19 severo ¡y que acaban de salvar la primera vida!

Desde 2018, Andrés es profesor de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de La Sabana. “Me contrataron en este cargo para trabajar en la parte de automatización y robótica, soy el líder de toda esa línea y me dedicaba a construir robots y estaba especializado en robótica humanoide, tenemos un equipo de robots futbolistas, me dedicaba a eso, a hacer robots que juegan fútbol”, dice y agrega que esa universidad tiene Facultad de Medicina y un una clínica universitaria que se convirtió en “el hospital centinela” para COVID-19 de Cundinamarca.

“Y como le pasó a esta clínica y a todas las del planeta, no estaba preparada para una pandemia. El vicerrector de la universidad, Rolando Roncancio, escribió a nuestro grupo de ingenieros: ‘Para el tratamiento del COVID vamos a necesitar ventiladores mecánicos o respiradores, ¿será que ustedes, como Facultad de Ingeniería, son capaces de hacerlos?’, y nosotros obviamente dijimos que sí... ¡Somos ingenieros mecánicos y podemos hacer lo que sea!”, así que desde el 25 de marzo de 2020 entró junto a otros cuatro ingenieros a un laboratorio para meterse de lleno a este proyecto. Había que desarrollar un ventilador que se pudiera hacer en Colombia, con los materiales disponibles en el país y que no tuviera nada que envidiarle a los europeos, que cuestan entre 100 y 200 millones de pesos y que ya no están tan disponibles.