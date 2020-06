El coronavirus y sus nuevos mitos

1. El uso prolongado de máscaras médicas no causa intoxicación por CO2 ni deficiencia de oxígeno.

El uso prolongado de tapabocas o máscaras médicas puede ser incómodo, sin embargo, no conduce a la intoxicación por CO2 ni a la deficiencia de oxígeno. Mientras usas una máscara médica, asegúrate de que le quede bien y de que esté lo suficientemente apretada como para permitirte respirar normalmente. No reutilices una máscara desechable y cámbiela siempre que se humedezca. (Lea también: Usar tapabocas no causa hipoxia o déficit de oxígeno)

2. Los escáneres térmicos no pueden detectar COVID-19.

Los escáneres térmicos son efectivos para detectar personas que tienen fiebre (es decir, que tienen una temperatura corporal más alta de lo normal). No pueden detectar personas infectadas con COVID-19. Hay muchas causas de fiebre. Llama a tu EPS si necesitas asistencia o busca atención médica inmediata si tienes fiebre y vives en un área con malaria o dengue.