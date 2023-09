El Asperger no es una enfermedad: abecé del trastorno más intelectual

“Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el presidente está enfermo y eso no es. El presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser”, aclaró Juan Fernando Petro este lunes, luego de que una entrevista en la que aseguró que tanto él como su hermano, el presidente Gustavo Petro, comparten el síndrome de Asperger, causó revuelo entre muchas personas. Lea: “Malinterpretaron lo que yo dije”: hermano de Petro sobre salud del presidente

Al respecto, Parales expresó que tuvo “la fortuna de conocer e interactuar con personas que tienen TEA y algunos son buenos para el detalle y las actividades que requieren de constancia y concentración. Algunos no necesitaban mirarme o decirme palabras de afecto para que yo pudiera entenderlos, solamente me bastaba con conocerlos y saber cómo expresaban su amor hacia el otro. Si hablamos de cómo son, solo puedo decir que son seres reales, sumamente honestos y algunos prodigiosos”.

¿Altos cargos y grandes talentos?

Del nivel de funcionamiento de la persona diagnosticada dependerá si llega a ocupar altos cargos o a desarrollar grandes talentos.

“No se puede descartar solo por el hecho de tener el trastorno. Si su funcionamiento en las áreas de las actividades globales así lo permiten, si no se encuentra afectado su aspecto volitivo o de voluntad propia, si no existe la evidencia de la comorbilidad con otros trastornos evidentes y comprobados, como son el trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico, ansiedad grave, trastorno afectivo bipolar y trastorno depresivo mayor”, destacó Castilla. Lea: Asperger: famosos diagnosticados con la condición que tendría Petro

Parales agregó que todo dependerá de si la persona con este diagnóstico “tuvo un proceso óptimo de estimulación temprana, en aspectos como la cognición, el comportamiento y la interacción”, reiterando que “no se debe generalizar, etiquetar ni estigmatizar a una persona que tiene algún diagnóstico, pues el ser humano tiene diferencias por una cantidad de aspectos en su ciclo vital”.

Y Castilla recalcó: “El Asperger no se considera una enfermedad, por lo tanto, no se cura, las personas no se medican por el hecho de ser Asperger, no se contagia, no es una enfermedad mental”.