El alcohol no ayuda a dormir mejor y perjudica el descanso nocturno

No resulta extraño escuchar que tomar un poco de alcohol antes de irse a la cama ayuda a dormir mejor. No obstante, es una creencia errónea. Si bien contribuye a conciliar mejor el sueño, hace que éste sea más fragmentado y de peor calidad, por lo que perjudica el descanso. Lea: ¡No se deje engañar! La cerveza no es saludable y menos para el estómago

Además, su uso como hipnótico puede desembocar en una adicción. Así lo explican expertos, que inciden en la importancia de desmontar las falsas creencias sobre esta sustancia psicoactiva.

Falso mito

Su consumo como hipnótico al creer que el alcohol ayuda a dormir mejor es un peligro, que se cimenta sobre un mito, tal y como advierte la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes).