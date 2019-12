Dormir bien, gran aliado de nuestra salud

No haga mucho caso de la frase “ya dormiré cuando esté muerto”. Si lo hace, tal vez ese momento le llegue antes de lo esperado. Dormir es una actividad biológica fundamental para la salud física y mental. Hace poco se conoció un estudio de la Universidad de California sobre los 12 miembros de una misma familia que solo necesitaban dormir cuatro horas y media, en promedio, al día. Aunque esta familia, debido a una mutación en un determinado gen, no necesitaba más tiempo, lo normal en un ser humano es que dedique a dormir entre siete y ocho horas del día. No es un mito ni una pérdida de tiempo, dormir es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Mientras dormimos, por ejemplo, se consolida lo aprendido, los recuerdos y se “resetea” el cerebro. Además, se ha descubierto que las células microglías, importantes para la reorganización de las células nerviosas, la lucha contra las infecciones y la reparación del daño, también están activas mientras dormimos, según publicó la revista Nature Neuroscience. Esta investigación, recogida por la publicación, refuerza la importancia de la relación entre el sueño y la salud del cerebro.