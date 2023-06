Dolores menstruales: 5 recomendaciones para combatir los molestos cólicos

Si bien a futuro la dismenorrea (periodos menstruales dolorosos) no influye en la fertilidad, sí podría ser un síntoma de alguna afección que pueda provocar infertilidad.

Agregó: “Vivir con dolor durante el periodo menstrual no es necesario, existen diversas prácticas de autocuidado, así como medicamentos de venta libre que mejoran la calidad de vida de las mujeres que tienen periodos menstruales dolorosos”.

Si bien, no todas las mujeres los manifiestan, muchas los sienten y es un proceso normal del cuerpo, siempre y cuando no sea un dolor incapacitante que no mejore con las siguientes recomendaciones:

1. Vigilar la alimentación: una alimentación equilibrada siempre es una fuente de salud y bienestar. Disminuir unos días los alimentos inflamatorios como los lácteos, los azúcares y el gluten, y aumentar el consumo de agua, frutas y verduras es una práctica para prevenir el dolor. Lea: Día Mundial de la Nutrición: ¿la dieta influye en los dolores menstruales?

2. Aplicar calor en el vientre bajo: aplicar calor en la parte inferior del abdomen ayudará a reducir el dolor y la inflamación. Se pueden utilizar compresas calientes o una bolsa de agua. Además, es importante evitar caminar descalza durante estos días para mantener los pies calientes.

3. Una bebida caliente: se recomienda beber infusiones herbales de canela, manzanilla o jengibre, ya que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas ofrecerán alivio.