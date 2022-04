Enrique Mazeneth Granados, director de Epidemiología de Coosalud.

Mazeneth Granados insisten en que la visión que Coosalud quiere plantear no es la visión del enfermo que va al médico, sino la del ciudadano que se cuida, se alimenta sanamente, tiene unos hábitos de vida saludables, no fuma, no usa estupefacientes, no abusa del alcohol y mantiene su salud, pero debe tenerse en cuenta que se trata de una responsabilidad individual. Le puede interesar: La peligrosa moda de los vapeadores: enfermedades que puede sufrir

“Existen factores en las comunidades que podrían atentar contra la salud como los basureros, las aguas residuales, la falta de vías, las inundaciones, la inseguridad y la mala comunicación, entre otras, las cuales podrían resolverse sin que obligatoriamente el barrio deba tener un centro de salud a la mano. No hay que negar que cada comunidad debe tener su puesto de salud, pero asimismo lo más importante es que cada ciudadano se responsabilice de su bienestar físico, mediante los cuidados ya descritos”, puntualiza el profesional.