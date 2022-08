Día del Orgasmo Femenino: Consejos para que las mujeres disfruten también

El orgasmo es la liberación de placer ante la tensión acumulada durante una relación sexual o masturbación. Sin embargo, el orgasmo femenino ha sido menos estudiado y entendido que el masculino, por eso es muy común que mujeres de todas las edades no exploren su cuerpo y les cueste llegar al clímax.

Tómate tu tiempo

Llegar a un orgasmo no se trata únicamente de explorar tu cuerpo o tocarte. Debido a los tabúes construidos en la sociedad, es normal que muchas mujeres puedan llegar a sentir culpa, pero reconocer el cuerpo como propio hace parte de los derechos sexuales de todas las mujeres y por eso el tiempo es un factor no solo para conocerse, sino para dejar de lado esos prejuicios que impiden el goce. Este espacio de autoconocimiento requiere paciencia, confianza y tiempo; cuando decidas explorar tu cuerpo, hazlo desde el amor y la libertad, recuerda que se trata de un momento de mucha intimidad y no hay ninguna prisa.