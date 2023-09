Día de prevenir el suicidio: Cartagena registra más de 410 intentos en 2023

Las señales

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la especialista insta a la ciudadanía en general a estar atenta a las señales que envía una persona con intenciones suicidas.

“Es un mito que la persona que se va a suicidar no lo dice, por el contrario, la verbalización de la ideaciones de muerte o suicidio se convierten en las primeras señales, solo que nuestro entorno no les presta atención. Expresiones como “deseo dormir y no despertar”, “le he pedido a Dios que me lleve” o “esta vida ya no tiene sentido” son alarmas de que la desesperanza ante la vida se asoma”, afirma la psiquiatra, quien es directora científica de la Fundación Desarrollo Humano Juan Carlos Marrugo Vega. Lea: “El que se va a matar no avisa”, un falso prejuicio sobre el suicidio

Y agrega: “También hay cambios a nivel emocional, como llanto fácil, aislamiento social, pérdida del placer, irritabilidad, entre otros. Ante esto, lo primero que debemos hacer es escuchar, no juzgar, empatizar por medio del diálogo y motivar a buscar la ayuda profesional de forma inmediata”.