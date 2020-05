Día de la Enfermera: gracias, ahora más que siempre

Fredeslinda tiene 52 años y juró que salvaría todas las vidas que pudiera hace 25 años, cuando se graduó como enfermera. No se ha arrepentido ni un solo día de su oficio porque supo que se convertiría en una guardiana de la salud desde que era una niña. “Siempre, desde chiquita, me gustó ayudar a las personas, servirles. Yo sé que cuando alguien tiende la mano es porque necesita ayuda y a mí me llena poder ayudar”, me dice a través del teléfono.

María Alejandra Espitia Negrete.//Foto: Cortesía.

Seguimos adelante

Para María Alejandra, sin embargo, sí han cambiado algunas cosas por la pandemia. Ahora, al salir con su uniforme blanco a la calle, suele sentir cierta resistencia de algunas personas. De algunos que miran al personal de la salud como si fuesen focos de infección andantes.

“Por lo demás, seguimos protegiéndonos, ahora más que antes con los equipos que nos entregan en la clínica”. Esa clínica a la que se refiere María Alejandra es la Madre Bernarda, allí labora como enfermera de Urgencias. “He atendido a pacientes sospechosos y pacientes confirmados de COVID-19 y no es que sea más difícil nuestra labor en medio de la pandemia, es difícil porque en la calle la gente nos ve mal, pero no tengo temor por mí. Siempre voy agarrada de la mano de Dios y por eso no temo, y trabajo todos los días con amor y paciencia”, cuenta y recuerda que sus dos hijos, de 10 y 3 años, están desde hace casi dos meses -cuando empezó la pandemia en Colombia- en su pueblo, Momil (Córdoba), los mandó para allá para regresar a casa tranquila por la certeza de no contagiarlos si ella misma o su esposo José Carlos Moreno -que es vigilante en un hospital- resultaran infectados con el nuevo virus. “Ellos me dicen que les haga falta y ellos también me hacen falta, no te imaginas cuánto, pero estoy tranquila porque sé que ellos están bien y que están seguros”, afirma.

María lleva doce años como enfermera y supo que este sería su camino de vida desde que era niña. Nunca se ha arrepentido de cambiar la contaduría pública por la enfermería y siempre llevará con orgullo su uniforme blanco, porque aunque algunos se atrevan a discriminar, su amor por el servicio trascenderá siempre cualquier mal gesto. Y cualquier pandemia.