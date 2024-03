Descubre mitos y verdades sobre la obesidad

La obesidad concierne a la acumulación anormal o excesiva de grasa que no solo afecta la apariencia física, sino que también está relacionada con una serie de enfermedades crónicas.

Con frecuencias, las personas aseguran que “cuando un alimento es bajo en grasa o sin grasa es sinónimo de cero calorías”, y es un total mito, la verdad es que los alimentos que son bajos o sin grasas generalmente tienen menos calorías que la misma porción del alimento original. Sin embargo, sucede también que muchos alimentos procesados bajos o sin grasas tienen las mismas calorías o incluso más que sus versiones originales ya que se le agrega azúcar, harina o espesantes a base de almidones para lograr una textura y sabor aceptables al remover la grasa.

Afirmar que “comer durante la noche engorda” también es un mito, la verdad es que no importa en qué momento del día se come, sino qué y cuánto se come, así como la actividad física que se haga. Los anteriores factores determinan si se gana, mantiene o pierde peso. En este sentido, se recomienda evitar el consumo de grasas, azúcar, alimentos industrializados y “comidas rápidas”, mantenerse hidratado y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Le puede interesar: Obesidad y alcohol impulsan el aumento de las tasas de cáncer de intestino