Depresión: las escritoras que han mostrado su dolor para combatirla

Cuando mi tía murió la vida se me vino encima. Me destrocé. Por las noches vestía mi cuerpo con sus prendas buscando ocupar el mismo espacio y sentirme abrazada en medio del dolor que me atravesaba. En mi cabeza me hacía una y otra vez las mismas preguntas: ¿por qué?, ¿y si yo..?, ¿y si no hubiese sido así?, ¿y si tan solo? Las respuestas nunca llegaron.

Durante ese tiempo dormí mucho, largo y tendido, esperando despertarme un día y que el dolor ya hubiese deshabitado mi cuerpo, pero no; al contrario, yo no sabía que, producto del duelo mal llevado, estaba viviendo un episodio depresivo que si bien podía confundirse con la tristeza natural por la partida de un ser muy amado, en mi caso era el primer paso hacia un camino difícil de caminar.

Escribir sobre depresión siempre será invadir un camino minado, cuesta dar pasos que puedan afectar la herida, que de por sí ya duele, pero hacerlo implica también una dosis de valentía, mirar a los ojos a una enfermedad de la que está prohibido hablar en sociedad y hacerlo con la leve esperanza de que otros se levanten y digan al unísono: yo también sufro de depresión. Lea aquí: Quítale la máscara: ¿cómo sé si padezco depresión? Un experto responde

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión, y como si eso no fuese lo suficientemente grave, cada año se suicidan más de 700.000 personas, siendo este desenlace la cuarta causa de muerte entre los jóvenes.

Sin embargo, estas cifras aterradoras son lanzadas al vacío en una sociedad que ignora los números. Detrás de cada dígito hay una persona a la que le cuesta levantarse de la cama cada día, cuya rutina -que antes seguía religiosamente- hoy se limita a permanecer con la pijama puesta mientras la vida pasa de largo afuera. Y así pasan las horas inagotables, viviendo en un cuerpo que se resiste a la idea de sentirse bien porque una enfermedad le arrebató la capacidad de hacerlo.

Margarita Posada en su libro ‘Las muertes chiquitas’ lo ilustra magistralmente. En las primeras páginas se lee: “La depresión me resultó algo ineludible, una serpiente venenosa que se posa sobre mi pecho en la jungla a medianoche, ante la cual no tengo ningún poder, excepto el de estar debajo de ella e intentar respirar muy suave hasta que decida irse. (...) Quizás un día no vuelva”. Margarita es una escritora colombiana que vivió la enfermedad al borde de los excesos; noches desbocadas entre la rumba, el sexo y el alcohol que la convirtieron en una mujer llena de euforia. Entre líneas se narra a sí misma desde una primera persona que se mira al espejo y se reconoce a través -paradójicamente- del engaño, porque a la final la depresión es un tumulto de mentiras que nos tragamos con una digestión suave; la dejamos escabullirse en nuestro cuerpo hasta que se instala como una intrusa. Lea aquí: ¿Depresión posparto puede afectar a ambos padres?: experto responde dudas