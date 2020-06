Déficit de hierro en niños: principales causas

Es la deficiencia nutricional más frecuente en la infancia y en muchos casos puede derivar en anemia si no se trata a tiempo. Según el pediatra Enrique Villalobos, lo primero que debe quedar claro es que el déficit de hierro en niños y la anemia por falta de hierro -anemia ferropénica- no son lo mismo. El déficit de hierro es una escasa concentración de este mineral en el organismo, que puede no tener otras consecuencias, mientras que la anemia se considera una enfermedad de la sangre. Esta se define por la disminución de la concentración de hemoglobina en el organismo, una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. La causa más frecuente de esta enfermedad es la deficiencia de hierro -fundamental para fabricar la hemoglobina-, aunque hay otras.

Como explica, el déficit de hierro es la deficiencia nutricional más frecuente en la infancia y la anemia ferropénica, la enfermedad sanguínea más frecuente.