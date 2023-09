¿Decidió no tener hijos o no desea más? Todo sobre dos métodos definitivos

En busca de evitar un embarazo no deseado y disfrutar libre y responsablemente la sexualidad, la anticoncepción se realiza a través de diferentes métodos y productos.

Para una acción corta o prolongada están los métodos hormonales, que incluyen píldoras diarias, inyecciones mensuales o trimestrales e implantes subdérmicos, con una duración de tres a cinco años; y los métodos de barrera, entre los que se encuentran el condón masculino y el dispositivo intrauterino, que puede utilizarse en periodos de entre tres y diez años.

No obstante, si usted decidió no tener hijos o no desea tener más, lo que necesita es un método permanente. La vasectomía y la ligadura de trompas representan alternativas definitivas en términos de control de la reproducción.

En el marco del Día Mundial de la Anticoncepción, que se conmemora este martes 26 de septiembre, Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, aclara algunos mitos y realidades sobre estos dos métodos definitivos.