Esta es una guerra contra el cáncer de seno que se gesta todos los días.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el más común entre las mujeres de todo el mundo y continúa aumentando, especialmente en los países en desarrollo, donde increíblemente la mayoría de los casos se diagnostica en fases avanzadas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia esta enfermedad es considerada la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres.

En el marco de la celebración del Día Contra el Cáncer de Seno, María Alejandra Bravo, oncóloga de la Clínica del Country, responde preguntas clave.

¿Desde qué edad es imprescindible realizar el examen de seno?

- El momento ideal para que una mujer se realice el autoexamen de los senos es cada mes, a los 8 días después de que llegue la menstruación. Es prudente que una vez al año sea evaluada por un médico ginecólogo. Igualmente, la mamografía de tamización está aprobada en Colombia desde los 50 años, pero las sociedades internacionales la recomiendan desde los 40 años.

¿Cuándo aparecen los síntomas de este tipo de cáncer?, ¿cuáles son?

- Los signos y síntomas del cáncer mamario pueden incluir:

• Una bolsa, bulto o engrosamiento sin dolor en el tejido mamario.

• Cambios en la piel que cubre la mama, tales como hoyuelos, arrugas o enrojecimiento.

• Cambios en el pezón, como heridas, enrojecimiento, engrosamiento o un pezón que empieza a hundirse.

• Secreción del pezón.

• Masa o bulto en la axila.

¿Quiénes son las mujeres con mayor riesgo y qué deben hacer?

- Todas las mujeres tienen riesgo de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida, sin embargo, estos son algunos factores que confieren mayor riesgo:

Hacerse mayor: el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad; la mayoría de los cánceres de mama se diagnostica después de los 50 años de edad.

Mutaciones genéticas: cambios (mutaciones) heredados en ciertos genes, tales como en el BRCA1 y el BRCA2. Estos cambios genéticos tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama y de ovario.

Historial reproductivo: el inicio temprano de la menstruación (antes de los 12 años) y comienzo de la menopausia después de los 55 años de edad exponen a las mujeres a hormonas por más tiempo, lo cual aumenta el riesgo de cáncer de mama.

Tener mamas densas: las mamas densas tienen más tejido conjuntivo que tejido adiposo, lo cual, a veces, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía.

Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de las mamas que no son cancerosas: las mujeres que han tenido cáncer de mama tienen mayores probabilidades de tener esta enfermedad por segunda vez. Algunas enfermedades de las mamas que no son cancerosas, como la hiperplasia atípica o el carcinoma lobulillar in situ, están asociadas a un mayor riesgo de tener cáncer de mama.

Antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario: el riesgo de una mujer de tener cáncer de mama es mayor si su madre, una hermana o una hija (parientes de primer grado) o varios integrantes de la familia por el lado paterno o materno han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario. Tener un pariente de primer grado de sexo masculino con cáncer de mama también aumenta el riesgo para la mujer.

Tratamientos previos con radioterapia: las mujeres que han recibido radioterapia en el pecho o las mamas antes de los 30 años (por ejemplo, para el tratamiento del linfoma de Hodgkin) tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de mama más adelante en la vida.

Recomendación principal en cuanto al cuidado de la mujer en edad de riesgo

- Conocer cómo son sus senos. Esto solo se logra haciéndose el autoexamen mensual, de esta forma, si se presentara alguna irregularidad, será fácil de reconocer.