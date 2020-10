Visión borrosa, aparición de puntos ciegos en la visión central y la percepción distorsionada u ondulada de líneas rectas son algunos de los principales síntomas que presentan los pacientes con Degeneración Macular Relacionada a la Edad (DMAE).

Cuando una persona llega a la tercera edad se tiende a normalizar ciertos síntomas de envejecimiento como la pérdida de la visión, y se da por sentado que no hay nada que hacer, pero en realidad no siempre es así, enfermedades como la DMAE (que están asociadas a la edad), si se logran detectar a tiempo, se puede tratar y mantener la calidad de vida de los pacientes. De acuerdo con la Doctora Beatriz Endo, oftalmóloga supra especialista en retina y vitreo, “la degeneración macular relacionada con la edad se presenta de dos tipos: tipo seca que quiere decir que no existe fluido, ni sangre, se da con el envejecimiento de la mácula, que es el centro de la retina, en la cual comienzan a aparecer unas drusas, elementos amarillos alrededor de la mácula. El otro tipo es húmedo, en esta se ve presencia de líquido o sangre en la mácula, este tipo de DMAE es la que más deterioro produce y es la que se debe tratar más rápido en los pacientes”.

Realiza tu autoexamen

en casa

- La persona debe tapar un ojo para valorar la visión del ojo que queda destapado, y viceversa.

- Se debe fijar la visión en un objetivo del lugar en donde se encuentre, pueden ser las líneas rectas del marco de una ventana, el marco de la puerta o el marco de un cuadro.

- Si esas líneas están rectas, la persona puede estar tranquila porque no está presentando la enfermedad.

- Pero, si sucede al contrario, y la persona ve las líneas alteradas, distorsionadas, si ve el campo visual o el paisaje del lugar en donde está, borroso o alterado, debe consultar al oftalmólogo especialista en retina, quien se encarga de evaluar la enfermedad y determinar los procedimientos que debe seguir para el manejo de la misma.