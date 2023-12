¡Cuidado con las uvas! Consejos para evitar atragantamientos en niños

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en 2020 fallecieron por ahogamiento, asfixia o sofocación 12 niños. Los atragantamientos suponen cerca del 17 % de los fallecimientos no naturales en este grupo de edad y por eso los pediatras piden extremar la precaución en navidades con ciertos alimentos. Lea: Cinco pasos para salvar la vida de alguien que se atragante

Si a pesar de haber tomado las medidas preventivas, vemos que ocurre un atragantamiento, deberemos seguir los siguientes pasos:

Llamar a emergencias (123)

Mantener la calma, no tocarle ni zarandearle y animarle a toser.

Si vemos que la tos no es efectiva para expulsar el elemento succionado y, al abrirle la boca, vemos viable extraerlo con las manos, lo hacemos. Si no vemos claro que podemos sacarlo sin empujarlo hacia adentro, o el niño es menor de un año, mejor no intentarlo.

Echar al niño hacia adelante y darle 5 golpes secos en la espalda (entre los omoplatos).