COVID-19: estos son los riesgos a los que se exponen los niños no vacunados

A esto se suma que, aunque actualmente no existe una sola variante de COVID-10 dominante en el mundo, la subvariante de Ómicron EG.5 está aumentando, y los menores de edad no vacunados están expuestos a llevarse la peor parte, con un mayor riesgo de ser hospitalizados o fallecer a causa del virus. Lea: Más muertes, una de las “tendencias preocupantes” del COVID-19: OMS

Aunque las cifras actuales de COVID-19 son limitadas porque muchos países dejaron de comunicarlas (entre ellos Colombia, donde el Ministerio de Salud y Protección Social no las actualiza desde el 7 de junio de 2023), la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que esta enfermedad sigue siendo considerada de alto el riesgo. Lea: OMS se queja: COVID-19 sigue matando pero países dejaron de comunicarlo

Al iniciar y completar el esquema de vacunación, tanto estos menores como sus familias pueden prevenir diversas complicaciones. No obstante, padres y cuidadores están reacios a la vacunación y los residentes en Cartagena no son la excepción.

“Estamos aplicando desde los 6 meses hasta los 2 años, 11 meses y 29 días con Moderna, y continuamos con la vacunación con Sinovac a niños desde los 3 hasta los 11 años. Tenemos muchísimas vacunas para estos niños, pero el problema es que no hay adherencia de la población”, aseguró a El Universal la líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Dadis, Nibia Salas Villadiego.

Explicó que “madres, padres y cuidadores se niegan a vacunar a los niños y por ello no hemos podido alcanzar la meta. La cobertura es baja en todo el país, no solo en Cartagena. Y en todas las edades hay bastante rezago en la vacunación porque la gente cree que el COVID se fue, que ya no mata; o tienen miedo por informaciones falsas que difunden los grupos antivacunas”. Lea: Pekín rechaza “difamación” de que la COVID se originó en un laboratorio chino