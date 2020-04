Coronavirus y la tercera edad: que no cunda el pánico

El señor Luis José Balaguera ha buscado sus formas para mantener al coronavirus a raya. Él, que tiene 83 años, es hipertenso y este año padeció un infarto cardiaco, ha encontrado una esquina de la sala donde puede sentarse estratégicamente: él puede ver hacia afuera a todo el que pasa por la terraza, pero los de afuera no alcanzan a verlo, no lo saludan y, por lo tanto y según él, se reduce el riesgo de contraer el virus que puede tener efectos devastadores en adultos mayores con enfermedades de base. Desde el primer toque de queda en Cartagena, Luis José evita a toda costa salir de su casa, en Olaya, no ha querido que lo motiven y ya no le hacen gracia esos vecinos que suelen gritar: “Viejo, te está buscando el coronavirus” o “Tú no aguantas un coronavirus”. Vive lavándose las manos, tiene su propio jabón y tampoco congenia mucho con los “viejos” del barrio que todavía salen a chacharear en las terrazas. (Lea aquí: Liliana Ricardo después del coronavirus: más agradecida que siempre)

La señora Edith Marrugo, de 84, es hipertensa y, a veces, siente como si le costara respirar, pero en general procura mantener la calma en medio de la crisis. Le hace falta ir al cementerio los domingos para visitar a sus muertos y abrazar a sus nietos, pero ha acatado todas las medidas gubernamentales para contener la pandemia, vive lavándose las manos y preparó una mezcla con alcohol para “desinfectar” a las personas que viven con ella en el Centro y que muchas veces están obligadas a salir de casa. ¿Qué hace para calmar el susto? Orar y por las noches ver televisión. (También le puede interesar: [Fotos] Cartagena, antes y durante el coronavirus)