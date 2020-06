Coronavirus: consejos para usar bien los tapabocas de tela de algodón

Sobre si los tapabocas de tela o mascarillas domésticas funcionan hay todo un debate, pero no una respuesta concluyente. “Para el uso de tapabocas de tela u otros materiales no existe evidencia suficiente que permita su recomendación”, dice en una de sus guías el Ministerio de Salud de Colombia, sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos aconsejan el uso de tapabocas de tela “para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás”.

Ese debate, sin embargo, no impide que la gente lo use: basta asomarse a la calle para ver cómo los cartageneros los llevan de todos los colores y formas... ¿pero los usan bien? La respuesta, en muchísimos casos, es no. Para empezar, muchos solo se preocupan por cubrir sus bocas y dejan descubierta la nariz... señores, ¡por ahí también entra el virus! Otros lo usan de ‘collar’: no tapan ni la nariz ni la boca y, a veces, lo suben del cuello a sus bocas... Esta es, tal vez, la situación más recurrente. Y, para mencionar un tercer escenario, en la ciudad abundan los que no pueden dejar de tocar el tapabocas, so pretexto de “acomodarlo”... ¡No saben que están justo agarrando todos los virus y llevándolos a sus manos, para después tocarse la cara y contagiarse! (Lea aquí: Usar tapabocas no causa hipoxia o déficit de oxígeno)