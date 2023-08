Consternación: niña de 8 años murió tras la extracción de una muela

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 4 de agosto, y a pesar de los esfuerzos médicos en el hospital San Juan de Dios de Honda, lamentablemente no se pudo salvar su vida. Lea: Mujer fue al dentista a sacarse una muela y murió tras fuerte dolor

Fue el mismo odontólogo quien la llevó de inmediato al hospital San Juan de Dios para que la atendieran de manera urgente; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los galenos, terminó muriendo.

“A ella la había llevado a una cita particular, a las 4 de la tarde llegué con ella allá, le hizo el procedimiento para sacarle la muelita. De una salimos para el hospital, me llevó en el carro de él. Llegamos al hospital con ella, la niña iba viva todavía. Ella entró viva al hospital, no pudieron hacer nada por ella, la niña broncoaspiró, se ahogó con la misma sangre”, contó Azucena Triana, madre de la víctima en entrevista para R&T Noticias.