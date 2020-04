Consejos para tratar su obesidad desde casa

En Colombia el 56% de los habitantes sufre de sobrepeso y obesidad, lo cual representa un factor de riesgo para empeorar en caso de contraer coronavirus.

“En situaciones como los que estamos viviendo, las dinámicas cambian y las personas que tenían una rutina pueden sentir que están desubicados y perder la fuerza de voluntad y lo que se había avanzado en el tratamiento”, explica el doctor Jorge Iván Palacio Uribe, médico del deporte, coordinador laboratorio de movimiento del Centro de Obesidad de metabolismo y Deporte, Clínica de las Américas.

Por eso, da los siguientes consejos para cuidarse en casa desde cuatro aspectos fundamentales.

- Dormir a horas adecuadas: La recomendación es dormir entre 7 y 8 horas para tener un descanso adecuado. Pero el doctor Palacio explica que es importante que estas sean en horas de la noche para no alterar el ciclo del cortisol, pues no es lo mismo acostarse a las 9 o 10 de la noche a hacerlo a la 1 o 2 de la mañana, puesto que el cuerpo no tiene el mismo descanso. Además, agrega que “las personas que menos duermen son aquellas que mayor ganancia en grasa pueden tener debido a alteraciones hormonales”.

- Alimentación: Es importante mantener las tres comidas diarias en horarios estables y beber agua fría para evitar tener la sensación de hambre y picar. “Cuando las personas comen fuera de los tiempos necesarios generan picos de insulina que hacen que esa energía que no consumen se guarde en grasa”, enfatiza el experto. Así mismo, resalta que es importante mantener el consumo de proteína y disminuir el número de harinas.

- Actividad y ejercicio en casa: Continuar con la rutina de actividad física es esencial para mantenerse en un peso saludable. Por eso el doctor Palacio resalta la importancia de contactar a los expertos que hacen parte del tratamiento para crear una serie de ejercicios que puedan hacerse en casa y sean adecuados de acuerdo con las condiciones físicas de cada persona.

Aunque las aplicaciones son una buena herramienta para mantenerse activo, los ejercicios no tienen en cuenta las necesidades y capacidades de cada persona, por lo que no siempre pueden ser recomendables. “Hay rutinas que son creadas especialmente para evitar que personas con lesiones de columna, rodilla, hombro se lastimen. Esto no lo tiene en cuenta una aplicación, tampoco que tanta fuerza tiene la persona para ejercicios de fortalecimiento”, explica el experto.

- Psicológico y mental: Como última recomendación, el experto aconseja practicar meditación, yoga o taichí (los dos últimos también podrían sumar a la al gasto calórico que se debe realizar a diario) para mantener la mente en calma ante una situación que para algunas personas puede generar estrés o ansiedad. “El equilibrio mental es importante porque ayuda a evitar detonantes que hacen que el paciente vea la comida como placer en lugar de una necesidad fisiológica”, explica el experto.