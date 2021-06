Aunque pueda parecer un asunto de menor importancia, este es el primer paso y es clave para el resto del proceso de aprendizaje. Elegir un diálogo, video o audio acorde al nivel que se está aprendiendo es fundamental, de lo contrario, puede aparecer la frustración o la desmotivación por no llegar a comprender lo que se está escuchando.

Las transcripciones

son buenas aliadas

Las transcripciones se convierten en buenas aliadas después de haber escuchado una pieza un par de veces y ya se tenga una idea más precisa y concreta de lo que se está hablando.. De hecho, la transcripción puede servir para comprobar lo que se ha entendido, pero también para despejar dudas sobre lo que no se ha oído bien o, incluso, para descubrir el significado de esa frase que no has entendido del todo mientras escuchabas. En cualquier caso, las transcripciones pueden convertirse en el complemento perfecto para sacar el máximo provecho a los ejercicios de comprensión auditiva.

Repetir, repetir y repetir

Solamente escuchando una y otra vez se puede llegar a una comprensión cada vez mayor y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de esta habilidad. Un audio que, a priori, pueda parecer incomprensible, se irá volviendo más y más asequible a base de ir escuchándolo una y otra vez.