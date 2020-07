Consejos de teletrabajo para afrontar la COVID-19

Antes de la pandemia, la investigación sugirió que el teletrabajo puede aumentar la satisfacción laboral y el compromiso de los empleados con una organización e incluso mejorar ligeramente su desempeño en el trabajo. El teletrabajo también puede reducir el agotamiento y el estrés relacionado con lo laboral y la rutina, posiblemente debido a un viaje reducido y horas más flexibles. Otros beneficios incluyen una reducción en los costos de traslado y más libertad para llevar a cabo las tareas de forma independiente.

Sin embargo, el teletrabajo trae otros retos, incluido evitar el aislamiento social y profesional, la disminución de las oportunidades para compartir información y la dificultad para separar el tiempo laboral y personal. La falta de una separación física entre estos dos mundos puede hacer que las obligaciones familiares se entrometan en el trabajo y las obligaciones laborales se mezclen con el tiempo familiar. Esto puede hacer que las personas trabajen horas adicionales para demostrar su valía, lo que resulta en agotamiento. La capacidad de estar constantemente conectado al trabajo a través de una variedad de tecnologías también puede hacer que los empleados sientan que siempre deben estar disponibles o que no pueden desconectarse al final del día.

Teletrabajo por coronavirus

Según Mayo Clinic, el teletrabajo durante la pandemia trae desafíos adicionales.

Es probable que los primerizos en trabajar desde casa no estén acostumbrados a estar aislados de sus compañeros de trabajo y es posible que no tengan una oficina en el hogar o un área propicia para hacer el trabajo. Con otros miembros de la familia también potencialmente en el hogar, incluidos los niños o una pareja, evitar distracciones e interrupciones puede ser casi imposible. Para encontrar privacidad, los empleados podrían optar por la incómoda posición de realizar reuniones desde sus dormitorios o cocinas. Además, lograr que la tecnología de reuniones virtuales funcione correctamente no siempre es fácil, lo cual resulta en más preocupaciones, ansiedad, estrés y frustración.

Prevenir el aislamiento profesional durante el teletrabajo

El mayor desafío de trabajar desde casa durante la pandemia podría ser la falta de colaboración y contacto en persona con sus colegas. Los teletrabajadores no pueden ver a sus gerentes, personal o miembros del equipo en el pasillo o en el dispensador de agua. Como resultado, el contacto regular por correo electrónico, llamadas telefónicas y reuniones virtuales es crucial. Al comienzo de las reuniones, puede dedicar tiempo específicamente para charlas cortas para que las personas tengan tiempo para interactuar.

Los gerentes podrían considerar tener un registro regular de cinco minutos con cada miembro del personal, incluso si no hay asuntos urgentes para discutir. Para los colegas, considere programar almuerzos virtuales y reuniones de café para ponerse al día con los proyectos de cada uno y mantener sus relaciones. Las plataformas de comunicación en línea también pueden ayudarlo a mantenerse conectado durante todo el día.

Equilibrio entre trabajo-vida durante el coronavirus

La clave para el equilibrio trabajo-vida como teletrabajador es poder establecer límites, tanto para su trabajo como para sus obligaciones personales. Para empezar:

- Desarrolla una rutina. Cree rituales que lo ayuden a definir el comienzo y el final de su jornada laboral. Por ejemplo, haz tu cama y vístete cada mañana como si fueras a la oficina. Cuando termine de trabajar todos los días, cámbiese de ropa, conduzca o camine, en lugar de su viaje habitual, o haga una actividad con sus hijos. También podría ayudar, comenzar y detener el trabajo aproximadamente a la misma hora cada día.

- Ejercita tu fuerza de voluntad. Cuídate comiendo sano y haciendo ejercicio. Resistir la tentación de hacer lo contrario lo ayudará cuando necesite la disciplina al establecer límites para su trabajo y vida personal.

- Hable con su gerente. Discuta las expectativas de la empresa sobre su disponibilidad y los obstáculos que podría enfrentar en su hogar. Pregunte a qué hora del día es aceptable que deje de revisar sus correos electrónicos de trabajo o de responder a las solicitudes de trabajo. Acuerde un horario alternativo con flexibilidad que le permita pasar un tiempo cuidando a sus hijos durante el día y recuperar horas en otros momentos.

- Hable con su familia. Si está trabajando desde su casa debido a la pandemia y también tiene familiares en casa, intente establecer pautas con respecto a las interrupciones. Si sus hijos son pequeños, es probable que necesite hablarles regularmente sobre cuándo está trabajando y no puede jugar, así como idear actividades o distracciones temporales para ellos. Si hay más de un cuidador en el hogar, puede turnarse para cuidar a los niños. También puede recordarles a sus familiares y amigos a qué horas del día puede y no puede hablar o enviar mensajes de texto.

- Considere si es necesario antes de presionar enviar. Trabajar desde casa puede significar enviar correos electrónicos o mensajes de texto cada vez que desee hablar con un compañero de trabajo. Reduzca la carga sobre sus colegas al dejar en claro cuándo una solicitud es urgente o importante. Si tiene un rol de liderazgo, considere cómo el envío de correos electrónicos a altas horas de la noche podría afectar la capacidad de sus empleados para relajarse y disfrutar del tiempo fuera del trabajo.

- Priorice su trabajo. Concéntrese en el trabajo más importante y urgente que tenga durante el día, póngase metas de acuerdo con su carga laboral. Trabajar todo el tiempo no es bueno para usted ni para su familia.

- Trabajar desde casa durante la pandemia de COVID-19 requiere paciencia, creatividad y persistencia. Siga experimentando para descubrir qué funciona mejor para usted durante este período incierto.