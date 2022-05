Las células que revisten el intestino delgado facilitan otra cantidad añadida de enzimas para insistir en la digestión de los nutrientes y, sobre todo, se dedican a la absorción de las moléculas simples generadas en la descomposición de los alimentos (proteínas, carbohidratos y grasas).

“Este proceso de absorción culmina al pasar estas moléculas de los nutrientes al hígado a través de la sangre, un proceso donde se sintetizan los productos necesarios -calorías- para que se empleen como energía en el mantenimiento del cuerpo humano (corazón, cerebro, músculos... hasta la última célula)”.Dr. Enrique de Madaria

Los restos sólidos y líquidos que no son absorbidos, como las fibras, y diferentes componentes de la dieta que son de difícil digestión o no le interesan al cuerpo humano llegan a la última parte del aparato digestivo, el colon o intestino grueso. Lea también: Indigestión: lo que no debemos hacer

Los microbios cumplen múltiples funciones, desde proporcionarnos las vitaminas B ó K, que ellos mismos generan, hasta ayudarnos a digerir los alimentos, como los polisacáridos; incluso, se arriesgan a degradar compuestos tóxicos defendiendo nuestra mucosa intestinal.

En este tubo se digieren, como un repaso complementario, los restos del bolo alimenticio para intentar conseguir algo más de energía nutriente.“Además, en el colon se desecan dichos restos; es decir, se extrae totalmente su agua y se van formando las heces, productos de deshecho descartados por nuestros sistema digestivo. En las heces también encontraremos bacterias del propio colon, toxinas y otros productos que expulsa el cuerpo”.

“El color amarronado de las heces lo condiciona la bilis. De hecho, existen casos de pacientes que no producen bilis y el color de sus heces es blanquecino”.Dr. Enrique de Madaria