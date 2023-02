¿Con gripa? Los expertos le recomiendan comer muchas fresas

El nutriente es soluble en agua, lo que significa que su cuerpo no lo almacena, por lo que necesita una ingesta adecuada y constante para mantenerse saludable. Todas las frutas y verduras contienen vitamina C, pero algunas son fuentes más ricas que otras.

Además, la vitamina C también mejora la absorción de hierro y ácido fólico de los alimentos de origen vegetal en el cuerpo y actúa como un potente antioxidante que inhibe el daño de los radicales libres. Lea: Cinco alimentos ricos en vitamina C que debe consumir

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente versátil que juega un papel fundamental en numerosos procesos del organismo. Lea: La enfermedad que se produce a falta de vitamina C

Además, por peso, una porción de 10 fresas grandes equivale aproximadamente a una naranja grande.

“La porción de fresas tiene 60 calorías, casi un 30 % menos que la naranja, mientras proporciona casi el 177 % del valor diario de vitamina C o un 14 % más que la naranja”, señala la nutricionista Fabiana Plata.

A continuación, expertos le cuentan en qué cantidades comer la fresa y otros beneficios de esta deliciosa fruta.

¿Cómo consumirla?

La nutricionista Fabiana Plata señala que el valor diario de vitamina C que debemos tomar es 60 miligramos, una cantidad que sirve como punto de referencia para que los consumidores disciernan si una sola porción de un alimento es una buena fuente del nutriente. Lea: Que no falte el colágeno, y vitaminas C y D

Por porción de 1/2 taza, el tamaño estándar de una sola porción de fruta fresca, las fresas clasifican como excelentes fuentes de vitamina C. Sin embargo, el valor diario de un nutriente no es lo mismo que su ingesta diaria recomendada, ya que cantidad está influenciada por edad y género. Las pautas de ingesta de vitamina C recomiendan que las mujeres y los hombres mayores de 19 años consuman entre 75 miligramos y 90 miligramos de vitamina C por día, respectivamente.

Debido al estrés oxidativo causado por las toxinas de los cigarrillos, los fumadores y aquellos que fuman con frecuencia tienen niveles más bajos de vitamina C en la sangre y deben aumentar su ingesta diaria en 35 miligramos.