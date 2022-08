Con granos de viruela del mono, sube a un transporte lleno y discute con médico

Un cirujano se ha vuelto tristemente viral por contar una historia de no creer. Iba de pasajero en un metro de Madrid, España, cuando al vagón lleno, se subió un hombre repleto de lesiones de la viruela del mono.

En su Twitter @arturohenriques escribió “No pensé en poner nada de pero como nos quieren culpar solo a nosotros.. Pues cuento la historia de esta foto.. De un caso de V. Del mono en el metro en su momento álgido de contagio.

“El señor se monta en el Metro de Legazpi completamente lleno de lesiones desde la cabeza hasta los pies, incluyendo sus manos. Yo veo la situación y además veo a las personas alrededor como si no pasará nada”, ha señalado.

El médico se acercó “prudencialmente” y le reprochó estar en el Metro si estaba contagiado de la viruela del mono. El hombre le confirmó que había dado positivo, pero que su médico no le dijo nada de quedarse en casa. “Solo que usara mascarilla”, ha recordado el especialista.

“Le digo que las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de si médica de cabecera... A lo que me dijo que no le tocará los Cojones.

Le hablo a la señora que se sentó a su lado.

Henriques le preguntó a la pasajera si no le preocupaba enfermarse y ella le dijo: “Cómo me voy a enfermar si no soy gay. Una del Gobierno dijo que eran los gays los que se tenían que cuidar”.

Decepcionado, el médico se bajó del metro.