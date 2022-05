David Bonilla Macías, psicólogo y docente de la Universidad El Bosque.

A lo largo de la vida se construyen relaciones de todo tipo (entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc), y cada una de ellas puede tornarse dificultosa o insana en cualquier momento. No obstante, es cierto que aquellas que tienen que ver con una pareja sentimental suelen ser las de mayor incidencia. “En las relaciones amorosas la intensidad en el afecto es mayor. Además, es difícil que una persona dependa exclusivamente de un compañero de trabajo, por ejemplo. Las amistades o relaciones laborales pueden ser complicadas, pero en esos casos hablaríamos mejor de acoso laboral, celos o manipulación”, complementa Nadia Moratto, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES.

Observe con atención

Los principales signos a identificar en una relación patológica o “tóxica” (bien sea entre amigos, familiares, compañeros de trabajo o pareja) tienen que ver con la pérdida de la identidad y la autonomía frente a las actividades del diario vivir, “por ejemplo, si tienes una relación de compañerismo y no puedes interactuar con otras personas porque tu amigo se pone celoso, se molesta y hace reclamos, quiere decir que la relación no está siendo saludable”, señala Bonilla y agrega que además de eso, será evidente que el vínculo genera ansiedad, preocupación o cualquier tipo de displacer a nivel emocional.

Ahora bien, al hablar de una pareja sentimental, no solo el hecho de que deje de causar bienestar debe ser tenido en cuenta, también es importante identificar si otros ámbitos de la vida (laboral, familiar, académico) se han visto afectados y hay una sensación de estancamiento.

“La persona siente que no avanza, que su pareja no le aporta en términos de crecimiento y que, al contrario, hay sacrificio por el otro, acompañado de agobio y tristeza”, puntualiza Moratto. Este estado de sufrimiento que puede experimentarse, al evaluar las causas, se ve que está directamente relacionado con la vida en pareja, así mismo, es evidente que “se permite un cruce de límites que tienen que ver con el cuidado de uno mismo y del otro, hay daño, no solo psicológico sino también físico en algunos casos”, agrega la psicóloga Andrea Escobar, docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Le puede interesar: Sexualidad: lo que ocurre cuando no hay intimidad de pareja

Finalmente, está la dependencia emocional, aquella que es clara cuando no es posible alejarse ni aunque haya maltrato físico y emocional.

Escuche a sus cercanos

Si su círculo de confianza le señala actitudes o situaciones que pueden ser preocupantes (manipulación, sufrimiento, celos por parte suya o de su pareja), es importante identificarlo y aceptarlo desde un punto de vista racional, incluso aunque afectivamente siga siendo imposible abandonar la relación. Esto, en todo caso, será un primer paso para buscar ayuda profesional.

“En ocasiones, cuando se está en una relación insana, alguien de la pareja decide cómo, cuándo, dónde y con quién puede estar el otro, de ahí que puedan dejarse de lado a los amigos o familiares”, complementa Moratto.

Por eso, es fundamental que ambas partes puedan establecer límites en torno a la incidencia que puede o no tener cada cual sobre la vida del otro. No debe haber coartación de la libertad ni de la independencia, coinciden las expertas.