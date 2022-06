¿Cómo prevenir ahogamientos en niños? Apréndalo en conferencia gratuita

Hortensia Espitaleta decidió convertir el inmenso dolor de su tragedia en un motivo para servir: su hija Mariana se cayó accidentalmente en una piscina y se ahogó en su primer día de jardín infantil; en su memoria, Hortensia creó la Fundación Mariana Novoa con el firme propósito de “generar cultura de prevención de ahogamiento y de accidentes en la primera infancia”... Evitar que más personas pasen por un dolor tan desgarrador. Y es justamente Hortensia quien dictará mañana, 1 de julio, la conferencia ‘El ahogamiento es un evento rápido y silencioso’, entre las 9 a. m. y las 11 a. m. en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. ¡Es gratis! Puede confirmar su asistencia al WhatsApp: (+57) 3106224348. El evento es en alianza con la Fundación Edu. Le puede interesar: 5 pasos para salvar la vida de alguien que se atragante

Un problema enorme

En Colombia, cada 44 horas se ahoga un niño. Solo entre el 1 y el 31 de enero del 2022 fallecieron por esta causa 15 niños menores de 14 años. El año pasado, murieron 198 pequeños en el mismo rango de edad, 147 de ellos eran niños. Y si miramos más allá de nuestras fronteras, en México, por ejemplo, mueren 3 niños al día por ahogamiento; Brasil, cada 91 minutos. España: cada hora muere una persona por ahogamiento; Argentina: cada 24 horas se ahoga alguien. En Estados Unidos, entre 2017 y 2019, hubo 1.168 ahogamientos, 389 de las víctimas tenían menos de 15 años.

1. Nunca quite su vista de los niños cuando estén en o cerca al estanque de la piscina o estructura similar (jacuzzi, spa, bañera, tina de hidromasaje, etc.), ¡ni por un segundo!

5. No se confíe de los flotadores, las “alitas inflables” o cualquier otro juguete inflable, no son dispositivos de seguridad.

6. Si su hijo no puede nadar, manténgalo no más allá del alcance de su brazo. Si encuentra una tapa de drenaje suelta, rota o que falta, avise al dueño u operador y no entre al estanque de la piscina o jacuzzi.

7. Que su hijo siempre use gorro de baño, en especial si el largo de su cabello es considerable, no permita que naden con collares, vestidos holgados, ni ningún objeto que pueda facilitar el enredamiento mecánico en el drenaje o en cualquier accesorio del estanque.

8. Mantenga dispositivos autocerrables (bisagras) y autoajustables (perillas) en las puertas que dan al área del estanque de la piscina y/o estructura similar.

9. Aprenda a dar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a niños pequeños y grandes.

10. Todas las puertas y ventanas de las casas que permitan el acceso al estanque de la piscina deben permanecer aseguradas o, en su defecto, limitar su apertura a máximo 10 cm.

11. Mantenga el área alrededor del estanque de la piscina y/o estructura similar libre de objetos (protección de cuadrante) que le permitan al niño escalar la cerca.