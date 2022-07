Cómo la vitamina C “alimenta” los ojos

Si sus arterias están sanas, también lo estarán sus ojos. Según el manual MSD, están la arteria oftálmica y la arteria central de la retina (una rama que proviene de la arteria oftálmica) que suministran sangre a cada ojo. También están las venas oftálmicas (venas del vórtice) y la vena central de la retina, que drenan la sangre del ojo. Esto nos da una idea de por qué mantener una buena salud arterial contribuye positivamente a estos órganos.

Así, una dieta rica en frutas, vegetales, granos enteros y pescado es recomendada por la Academia Americana de Oftalmología.

La vitamina A, C y el Omega 3 son ampliamente beneficiosos, tal como lo menciona Juan Pablo Parra Morales, optómetra y docente de Areandina seccional Pereira, quien dice que “la vitamina C es un antioxidante que se encuentra de manera natural en el interior del ojo que contribuye a evitar el envejecimiento anticipado de las estructuras oculares, especialmente el cristalino y la retina, disminuyendo la probabilidad de la generación prematura de cataratas o afecciones retinales. Algunos alimentos que contiene vitamina C son la naranja, el limón, el kiwi, así como la pimienta, el pescado azul y lácteos como el yogurt”.

Los oligoelementos

Los oligoelementos, aquellas sustancias que intervienen en las funciones respiratoria, digestiva, neurovegetativa y muscular, como reguladores y equilibrantes, están en el organismo en pequeñas cantidades y son importantes en las reacciones químicas que tienen lugar en las estructuras del cuerpo. A nivel ocular, ayudan a mantener el sistema inmune y con el componente de antioxidantes, contribuyen a la salud visual, por lo que el consumo de alimentos ricos en zinc, calcio, azufre, fósforo, hierro, potasio, sodio, entre otros, y se encuentran en el aguacate, cebolla, frutos secos, carne vacuna, huevo y más alimentos, evitan el envejecimiento de las estructuras y ayudan a regenerar tejidos dañados o lesionados.

Antioxidantes contra el glaucoma

Alimentos ricos en antioxidantes como la papaya, mango, zanahoria, espinacas y otros tipos de caroteniodes de color amarillo, rojo, verde y naranja, previenen el daño oxidativo del nervio y previenen enfermedades como el glaucoma. El glaucoma es una patología asociada al daño del nervio óptico, especialmente por el aumento de la presión intra ocular (PIO).

Recuerde que al menos 1.000 millones de personas tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no se ha tratado según la OMS.