La indigestión tiene muchas causas posibles. A menudo, la indigestión está relacionada con el estilo de vida y puede ser provocada por alimentos, bebidas o medicamentos. La causa más frecuente de la indigestión es una afección conocida como dispepsia funcional o no ulcerosa, que está relacionada con el síndrome de colon irritable.

Algunos síntomas comunes de la indigestión son:

- Sentirse lleno rápidamente durante la comida. No has comido mucho, pero ya te sientes lleno y es posible que no puedas terminar de comer.

- Saciedad incómoda después de una comida. La sensación de saciedad dura más de lo que debería.

- Molestia en la parte superior del abdomen. Sientes un dolor de leve a intenso en la zona situada entre la parte inferior del esternón y el ombligo.

- Hinchazón de la parte superior del abdomen. Tienes una incómoda sensación de opresión en la parte superior del abdomen.

- Náuseas. Sientes como si quisieras vomitar.

- Los signos y síntomas menos frecuentes son los vómitos y los eructos. A veces las personas con indigestión también experimentan acidez estomacal. Es un dolor o sensación de ardor en el centro del pecho que puede expandirse al cuello o la espalda durante o después de comer.