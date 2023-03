¿Cómo agrandar el pene? Expertos hablan de los productos publicitarios

Las cirugías para agrandar el miembro masculino, son muy comunes en aquellos pacientes que no se sienten cómodos con el tamaño, por razones no estéticas, enfermedades benignas como la fimosis o alguna lesión en el pene.

Muchas empresas brindan variados tipos de tratamientos no quirúrgicos para agrandarlo, y es fácil caer en publicidades que parecen serias y que incluyen validaciones “científicas”. Pero si analizas con detenimiento muchas de estas afirmaciones no están comprobadas y pueden llegar a tener sustancias peligrosas que no figuran en la etiqueta, según expertos de la Clínica Mayo. (Le puede interesar: Cirugía para aumentar el pene no tiene que ver con mejor desempeño sexual)

Y es que recientemente un equipo internacional de investigadores dirigido por urólogos de la Universidad de Stanford descubrió que la longitud media del pene masculino erecto ha aumentado un 24 % entre 1992 y 2021.