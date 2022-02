Hay algo que los adultos deben entender y es que los niños aprenden de ellos; se convierten en su ejemplo principal. Los comportamientos que aprenden de sus padres, los replican con otras personas y en diferentes entornos, por lo que se les debe educar desde el respeto y la verdadera inclusión, por ejemplo, enseñarles que las diferencias no representan algo negativo en las personas, sino que los hace especiales, explica Beatriz Morales, psicóloga clínica.

Han pasado varios días luego de que la muerte de Drayke Hardman conmocionara a la comunidad cibernética. Razón por la que se han creado espacios de diálogo acerca de este tema en redes sociales y se evidencia cómo algunas personas normalizan este tipo de situaciones que afectan no solo a los involucrados principales, sino también a las personas que hacen parte de su círculo cercano. Lea aquí: Drayke Hardman, el niño que falleció en Utah a causa del bullying

A mirar los conflictos

Para que exista una víctima primero tiene que haber un agresor. Muchos de estos niños y adolescentes pueden tener conflictos en su entorno familiar y, de ser así, el menor debe recibir ayuda por parte de un profesional, pues puede llegar a tener comportamientos agresivos con sus compañeros de clase como un mecanismo de defensa y así evitar ser la víctima en otro contexto o busca llenar un vacío emocional, aseguran las expertas. Teniendo en cuenta que estas actitudes tienen una explicación, Beatriz y Tania nos cuentan cuáles son las necesidades del niño agresor:

¿Qué puedo hacer?

Aceptar de manera objetiva y respetuosa lo que el profesor, psicólogo, padre de familia o directivos del colegio me están informando. Tomar una actitud defensiva no ayuda a ninguna de las partes.

Lo mejor es escuchar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Aceptar que los niños y adolescentes cometen errores y los adultos, como padres, también.

Buscar a su hijo y escucharlo. Darle la oportunidad de que se exprese. No regañarlo, juzgarlo, ni hacer señalamientos, pues eso va a hacer que ponga una barrera y no hable. Recuerden que estos pequeños hacen daño a otros porque no se sienten bien y en muchas ocasiones lo hacen sin saber las consecuencias de sus actos. Es responsabilidad de los padres y docentes guiarlos a la hora de enseñarles el respeto y la empatía.