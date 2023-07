¿Comes rápido? Estos son los daños que le causas a tu salud

Comer rápido para seguir con otras actividades es una acción frecuente entre muchos de nosotros y, aunque parezca no tener mayor importancia, este hábito es dañino para la salud.

A continuación, te presentamos tres consecuencias negativas de comer rápido.

1. Hará que engordes

Engordar es una de las primeras consecuencias de comer de prisa. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que esto obedece a que no se le da tiempo suficiente a las hormonas del estómago para enviar las señales al cerebro y advertirle que ya es suficiente y, por tanto, se come más de lo debido. Lea: Aprende a reducir los niveles de colesterol desde lo que comes

“Cuando no le das tiempo a las hormonas producidas en el estómago y el intestino para enviar las señales al cerebro (particularmente al hipotálamo, encargado de regular la alimentación), este no se entera de que el estómago ya está lo suficientemente expandido y satisfecho, y lo mismo pasa con el intestino. Y aunque tu organismo ya sació sus necesidades, tú sigues comiendo sin parar”, advirtió Mariana Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología de la UNAM, en conversación con El Universal de México.