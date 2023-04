¿Comer pan engorda? 10 mitos aceptados como verdades absolutas

Seguro que las has escuchado más de una vez en boca de tus familiares o las leíste por ahí. En cualquiera de los dos casos, las has aceptado como verdades absolutas. Pero, en realidad, son leyendas no tan recomendables como crees. Varios especialistas desmontan 10 de esos hábitos:

1. Hacer ejercicio antes de desayunar

Aunque, efectivamente, hacer ejercicio en ayunas te lleva a perder peso, lo hace por la disminución de insulina (la hormona que ayuda a consumir glucosa). Como tu cuerpo consigue la energía de las proteínas, es tu músculo el que pierde masa magra y no tu “michelín”, que no se reduce lo más mínimo.

Nuestra recomendación: ingiere líquidos ricos en azúcares, como los zumos naturales de fruta, antes del deporte.

2. Mascar chicle en sustitución del cepillado

Si no tienes un cepillo de dientes a mano, lo más lógico parece tomar un chicle después de comer... Y, sin embargo, este gesto puede sobrecargarte la articulación temporomandibular y los músculos que trabajan en ella, lo que provoca molestias en la mandíbula y dolores de cabeza.

Nuestra recomendación: deja de comer chicle de forma habitual. Tu mandíbula te lo agradecerá.