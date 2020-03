Colombia debe masificar las pruebas de coronavirus, ¿es posible?

“La cantidad de casos fue diferente, pero es necesario resaltar que en Colombia no se aplicaron tantas pruebas como en Perú. Colombia, al día doce después del primer detectado, había aplicado unas 2.000 pruebas mientras que en Perú llevaban 3.075. Entre más pruebas se apliquen, más posibilidades hay de obtener resultados positivos”, explica Mauricio Bustamante.

El pasado 6 de marzo Perú y Colombia confirmaron sus primeros casos de coronavirus y, a doce días de detectar el COVID-19 en ese primer paciente, Perú casi que doblaba a Colombia en casos confirmados. Y eso no quiere decir que Colombia tuviera menos contagios que su país vecino, afirma Mauricio Bustamante, Alto Consejero de la Comisión para la Salud Universal de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? (Lea aquí: Cinco casos nuevos de coronavirus en Cartagena; en el país van 378)

¿Cómo actuar?

Limitantes para las pruebas en Colombia

El doctor William Aristizábal, gerente general de la Clínica Medical, dice que Colombia no tiene estos momentos cómo masificar las pruebas para detectar el COVID- 19. “Masificar las pruebas ha sido la estrategia que ha dado muy buenos resultados en países como Corea del Sur y a la fecha Colombia todavía no la tiene. Los tiempos de respuesta son hasta de tres días, es una alternativa, pero hoy no estamos en capacidad de hacerlo, esperamos que rápidamente se pueda, sin embargo, esto tiene un costo importante”, admite. Él además responde:

¿A qué nos estamos enfrentando, hay dinero para los insumos que se requieren?

- Ante una crisis mundial, el Gobierno debe llamar al sector industrial a una reconversión de la capacidad productiva a fin de autoabastecernos, pues entramos a competir por insumos con todo el mundo, muchos de ellos países ricos.

¿Qué papel juegan las deudas de la EPS en Colombia en la pandemia?

- Las deudas de las EPS y el Estado a toda la red de prestadores se convierte en uno de los riesgos más grandes en esta crisis pues esta encuentra unas clínicas y hospitales famélicas y se convierte en harakiri (ritual suicida) para toda una sociedad que le ha dado la espalda a un sector que garantiza la vida no solo en este momento sino en todo momento. Hay que mirar qué tanto valoramos la vida y fortalecer de manera urgente la red hospitalaria tanto pública como privada.