Cartagenera en China: lidiando con el miedo al coronavirus

Más allá de la epidemia

Para Brenda, más allá de las explicaciones científicas, el coronavirus es el responsable directo de una ansiedad que ella nunca había sentido y no es para menos: desde el 31 de diciembre de 2019, cuando se conoció de la epidemia de coronavirus que se originó en China, han muerto 1.665 personas en el gigante asiático y se han diagnosticado 69.000 casos en todo el mundo (hasta el sábado).

La Organización Mundial de la Salud, OMS, explica que los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía).

Lo que se vive ahora “es un panorama muy tenso, ya que como colombiana jamás había pasado por este tipo de situaciones -cuenta Brenda-. Al principio todo estaba muy, muy crítico, el ambiente ahora está un poco más calmado, pero sigue siendo un riesgo y seguimos estando expuestos.

“La ciudad donde se originó el virus (Wuhan) está cerrada en cuarentena: nadie puede entrar ni salir, al igual que otras ciudades vecinas donde está la mayoría de infectados, como medida para que no se siga propagando el virus. Otras de las medidas han sido cerrar las estaciones de tren, los parques, los clubes, etc., también han pedido no salir de casa... solo si es absolutamente necesario”, explica.

“Estar en el país donde se originó la epidemia es una total locura. Yo he tratado de llevar las cosas con calma, pero en el fondo siento mucha ansiedad, muchas ganas de regresar a mi país. Para mí esto es una cosa de locos, salir a las calles y verlas completamente solas, todo cerrado, parece una película de zombies”, cuenta por WhatsApp.

Cómo es tu rutina diaria allá, ¿ha cambiado después de todo lo del coronavirus?

-Sí, totalmente. Ahora solo duermo todo el día, no salimos para nada de casa, yo duermo durante el día, en las noches entreno. Veo películas o cosas así con las que pueda entretenerme un poco.

¿Conoces a alguna persona que se haya enfermado por el virus?

-No, personalmente no he visto a nadie que haya contraído el virus y de los colombianos que estamos aquí, hasta el momento tampoco ninguno y espero que no suceda.

¿Qué les ha dicho el Gobierno colombiano?

-Varios colombianos hemos hablado para que envíen tapabocas a los connacionales que se encuentran en la ciudad que es el epicentro del virus y también para una posible evacuación que se les fue prometida para el 5 de febrero y aún estos 14 colombianos están esperando. Yo, por mi parte, llamé a la Embajada colombiana y me dijeron que lo mejor era regresar a Colombia y que hablara con mi empleador, pero aún estamos esperando respuestas de la compañía, no es un tema fácil.

***

Mientras pasa la epidemia o consigue regresar a Cartagena, Brenda seguirá bailando y tomando todas las precauciones para “sacarle el cuerpo al coronavirus”.