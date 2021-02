La otra opción de tamizaje es el tacto rectal, una prueba rápida de no más de 15 segundos de duración en la que el especialista palpa la próstata a través del recto en búsqueda de alguna irregularidad. “Es importante resaltar que los exámenes no son dolorosos y tampoco involucran la condición sexual del paciente. Sobre este examen existen muchos estigmas erróneos que tienen como efecto un mayor retraso en el diagnóstico temprano de la enfermedad.” afirma la Dra. Catalina Quintero vocero médico de la Fundación Salud Querida.

Mito 3: El examen de la próstata afecta la sexualidad masculina

Esto no es cierto, la prueba de tacto rectal no tiene relación con características sexuales en los pacientes y su práctica no tiene implicaciones que no sean netamente médicas y cuyo fin sea descartar la presencia de anomalías en la próstata. De igual forma, este examen es indoloro, con una duración corta (menor a los 15 segundos) y no tiene impactos en la virilidad ni en la masculinidad del paciente.

Mito 4: El cáncer de próstata puede ser detectado por medio de un examen de sangre

La prueba del Antígeno prostático específico PSA es la mejor manera de evaluar el cáncer de próstata en una etapa inicial, mediante este examen se mide los niveles de antígeno prostático específico en la sangre, no el cáncer. El PSA es producido por la próstata en respuesta a una serie de problemas que podrían estar presentes en esta glándula masculina, desde infecciones, agrandamiento de la glándula y el cáncer.

Asimismo, los niveles de PSA en la sangre se miden en unidades llamadas nanogramos por mililitro (ng / mL). La probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta a medida que aumenta el nivel de PSA, para confirmar el diagnostico el médico tratante podrá solicitar exámenes adicionales como un examen tacto rectal, así como biopsias.

Mito 5: Un diagnóstico de cáncer de próstata es sinónimo de muerte

Generalmente, las altas tasas de mortalidad están relacionada con diagnósticos tardíos cuando el cáncer se ha expandido a otras partes del cuerpo. Sin embargo, los tumores de la próstata son cánceres de lento crecimiento, razón por la cual, un diagnóstico temprano puede poner al paciente en muy altas probabilidades de salvar su vida.

Existen terapias que abarcan desde radiación o cirugía hasta terapia hormonal, motivo por el cual esta enfermedad presenta variadas opciones de tratamiento efectivo si el paciente es diagnosticado rápidamente, motivo por el cual es muy importante tomar los chequeos de rutina.