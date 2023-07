Cáncer de lengua casi deja sin habla a una actriz: identifica los síntomas

En su momento, los médicos le dijeron que no volvería a hablar, pero hoy, dos años después, ya recuperó el 80 % de su lenguaje.

“El tipo de tumor que yo tenía es uno que normalmente reincide, entonces hay que estar con mucha frecuencia, cada tres meses en controles para que, en cualquier momento, cualquier señal que haya se ataque y sea algo ambulatorio y algo muy pequeño”, contó.

Señaló que al momento de la cirugía le dijo al doctor: “saque de mí las células cancerígenas, y déjeme algo de lengua que yo me encargo de volver a hablar”. Y así fue. “En este momento no hay cáncer en mi cuerpo. Dios ahorita me tiene sin ninguna célula maligna en mi cuerpo y aprovecho cada minuto, eso sí estando pendiente”, manifestó Marta Liliana Ruiz.