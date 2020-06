Cabinas de desinfección, ¿cuál es el paso a seguir?

No es novedosa esta circunstancia -los virus, las epidemias, etc.-, razón por la cual se vienen implementando, desde hace mucho tiempo, mecanismos de prevención, protección y mitigación, para impedir la propagación de cualquier bacteria, virus, hongos o esporas, con el uso de sustancias químicas para la asepsia personal, de las instrumentaciones quirúrgicas, espacios de trabajo, infraestructuras y vestimenta de los profesionales de la salud y todos aquellos que desarrollan operaciones complementarias, mediante el lavado de manos, la aspersión o nebulización.

3. Naturalmente en el marco del anterior análisis, tenemos que ajustar las concentraciones, las dosificaciones, el tiempo de aplicación, y otros protocolos, que deben cumplirse al transitar por una cabina de desinfección, como el tiempo de permanencia en ella, el ingreso con tapabocas, monogafas, camisa manga larga y pantalón, zapato cerrado, amén del control de la descarga hasta la altura del cuello y en lo posible guantes.

4. El Ministerio de Salud publicó un documento donde no recomienda este mecanismo para descontaminar. La guía contiene algunas apreciaciones que, consideramos, no están bien argumentadas: siembra la duda acerca de la eficiencia del procedimiento, además confunde entre lo que se pretende, pues no se trata de una desinfección sistémica a un portador asintomático, sino la de eliminar una eventual contaminación en alguna parte del vestido, contraída mediante el roce con algún objeto o por descarga de las gotas que una persona produce y esparce cuando habla y, mucho más, cuando estornuda.

5. En el documento usan términos como “mitigar”, “minimizar”, “controlar” o “reducir la contaminación” por el virus, de manera que en el fondo se reconoce que todos los mecanismos que se están usando no lo eliminan per se.

6. Consideramos que los productos químicos, relacionados arriba en calidad de bactericidas, fungicidas o viricidas, pueden utilizarse, con la debida frecuencia y dosis, con tiempos de exposición controlados y con formulación adecuada, sin caer en excesos para evitar efectos adversos, como puede suceder incluso con el alcohol etílico, que al provocar resequedad en la piel y eliminar sus características fisicoquímicas naturales que le sirven de protección, puede ocasionar una dermatitis.

7. Esperamos que los entes gubernamentales no sean reactivos y reglamenten la acertada iniciativa que muchos profesionales y empresarios han tomado: instalar a la entrada de instituciones, fábricas, centros comerciales, las cabinas de nebulización, según las recomendaciones científicas.

8. Es necesario poner en práctica los protocolos a introducir en las actividades productivas de manera particular, con las que se le quiere comenzar a reactivar los primeros renglones de la economía.

*Los autores de este artículo son los presidentes de la Asociación de Ingenieros Químicos, capítulos de Bolívar y Atlántico.