Buena alimentación y dormir bien: estas son las 8 claves para ser feliz

5. Dormir bien, no estar hiperconectado.

4. Donar, no solamente dinero, donar tiempo acompañando o escuchando a quien lo necesite.

Expertos en psicología y bienestar del Centro de Educación Emocional URemotion y de la Maestría en Inteligencia Emocional y Bienestar, de la Universidad del Rosario, indican que es importante reconocer que la felicidad no es simplemente un estado emocional pasajero, sino más bien un objetivo que puede ser perseguido y alcanzado a través de prácticas y hábitos saludables. La promoción de la salud mental y el bienestar emocional es esencial para crear entornos más felices y resilientes. Le puede interesar: Will Smith se sincera: “el éxito y el dinero no equivalen a felicidad”

Coinciden en que la inteligencia emocional puede ser aprendida y desarrollada a lo largo de la vida. Programas educativos y de formación, como la Maestría en Inteligencia Emocional y Bienestar, juegan un papel vital en este sentido, formando facilitadores del bienestar a través de la educación emocional. Estos profesionales serán capaces de guiar tanto a grupos como individuos en el proceso de regular sus emociones y dirigirlas hacia el logro de metas.