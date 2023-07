Bruxismo: ¿cómo aliviar y corregir el crujir de los dientes?

¿Le duele la mandíbula?, ¿tiene sensibilidad dental y no sabe por qué?, ¿lo agotan los dolores de cabeza? o ¿le rechinan los dientes? Usted podría estar sufriendo de bruxismo, un trastorno silencioso que no es fácil de detectar o diagnosticar.

¿Se necesita tratamiento?

En muchos casos no es necesario un tratamiento. En ocasiones, los niños superan el bruxismo sin tratamiento y, en el caso de los adultos, si no rechinan ni aprietan los dientes de manera tan intensa no requerirán de un tratamiento.

Sin embargo, si el problema es grave, las opciones abarcan medicamentos, enfoques y tratamientos odontológicos para evitar que se sigan dañando los dientes y aliviar el dolor o malestar mandibular, señala Paola Romero, auditora de salud oral de la EPS Famisanar.