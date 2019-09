Besar es saludable para su cerebro

1. Los besos al inicio de la relación son los besos más apasionados porque no se ha familiarizado el cerebro con la recompensa que va a recibir (el placer), a diferencia de los besos que se dan cuando ya tienes una pareja durante más de 7 meses, que es lo que tarda el cerebro en acostumbrarse.

Ojo con el primer beso, dice una experta

Si le ha pasado que después de besar por primera vez a alguien que le gustaba no quiso saber más de esa persona, no se preocupe porque no es el único.

La bióloga estadounidense Helen Fisher afirma que besar por primera vez incluso puede ser peligroso, dado que con este pequeño acto, aprendes mucho sobre tu posible socio.

“En primer lugar, puede verlo más claramente, así como olerlo, saborearlo, escucharlo y sentirlo mejor. Al instante, algunos de sus nervios captan estos mensajes de sus sentidos y los escoltan directamente a su cerebro. Allí se encienden, brindándole información de primera mano sobre la salud de su pareja, sus hábitos de comer, beber y fumar y su estado de ánimo, desde su sentido de urgencia hasta la calma”, dice.

Fisher añade que besar a la pareja a largo plazo, aumenta los niveles de oxitocina, el químico cerebral asociado con la confianza y el apego.

“Besarse también reduce la hormona del estrés, el cortisol, que también contribuye a este ‘baño cerebral’ de placer, conexión y relajación”, ha investigado.