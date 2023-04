Autismo: ante qué señales se debe sospechar y qué hacer

Si ante los signos de alerta descrito usted sospecha que su hijo tiene autismo, es necesario que la familia acuda a cita de crecimiento y desarrollo.

El diagnóstico de los TEA puede ser difícil, debido a que no existe una prueba médica, como un análisis de sangre, sino que profesionales capacitados observan e interactúan con el niño para evaluar su conducta y desarrollo.

Y aunque a veces, pueden detectarse a los 18 meses de edad o antes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. sostienen que es hacia los dos años que el diagnóstico de un profesional con experiencia se puede considerar confiable.

“Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico definitivo hasta que tienen más edad y algunas personas no reciben un diagnóstico hasta que son adolescentes o adultas. Este retraso significa que hay personas con TEA que podrían no recibir la ayuda temprana que necesitan”.

Y es que, confirmado el diagnóstico, la persona ingresa a una intervención con profesionales, quienes serán facilitadores y generaradores de estrategias que ayuden en su proceso a lo largo de la vida, conociendo sus fortalezas y debilidades, y a partir de las mismas planteándole objetivos claros, a corto, mediano y largo plazo.