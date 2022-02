“Los adolescentes tienen más información que nunca pero entre sus conocimientos y su conducta existe una gran contradicción. Carecen de una información legitimada por la familia, la escuela y los profesionales de la salud, no se sienten cómodos para hablar de sexualidad con su entrono y eso no favorece una conducta responsable”.

Como explica la doctora Talía Sainz Costa, pediatra especializada en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y miembro de la SEIP, los adolescentes, que son más vulnerables e influenciables, «reciben referencias sexuales que no favorecen una educación sexual global, donde se transmita el respeto a sí mismos y al otro».

Un aspecto que les inquieta a los pediatras es lo poco que se habla de las ITS y de salud sexual a los adolescentes, teniendo en cuenta que la edad de inicio de las relaciones sexuales disminuye cada vez más y aumenta el acceso a contenidos sexuales inapropiados.

Dejando a un lado el virus del papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más prevalente a nivel mundial -y del que se estima una prevalencia de entre el 50 % y el 60 % a los dos primeros años del inicio de las relaciones sexuales-, las enfermedades de transmisión sexual (ITS) más frecuentes en adolescentes son la clamidia y el gonococo.

De acuerdo con esta especialista, los adolescentes constituyen uno de los pocos grupos de población a nivel mundial en los que no se ha conseguido un descenso en los nuevos diagnósticos. En ellos además, el diagnóstico tardío es una realidad preocupante que ya afecta al 30 por ciento.

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) sigue una tendencia ascendente en prácticamente todos los grupos poblacionales, incluidos los adolescentes.Para la doctora Cristina Epalza Ibarrondo, miembro del grupo de trabajo de VIH y enfermedades de transmisión sexual de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), los datos «son especialmente alarmantes» en otras infecciones de transmisión sexual sin cura a día de hoy, como es la infección por VIH.

