De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante enero del presente año, se contabilizaron quince ahogamientos infantiles en cuerpos de agua en el país.

Los departamentos de Antioquia, Caldas y La Guajira encabezaron las cifras con dos casos del género masculino, cada uno.

En esta temporada de Semana Santa, la Fundación Mariana Novoa entregó 11 consejos de seguridad sobre lo que deben hacer los padres de familia y cuidadores para evitar muertes en menores por ahogamiento. Lea aquí: Video: los beneficios de nadar en el mar

“La muerte por ahogamiento es un peligro silencioso. Está demostrado que un menor de cinco años no produce ruido al caer a un cuerpo de agua. La supervisión visual permanente es la clave para evitar cualquier tipo de accidente, pero siempre hay más por hacer”, afirmó Hortensia Espítatela, directora de la Fundación Mariana Novoa.

Entre las recomendaciones figuran:

- Nunca quite su vista de los niños cuando estén en o cerca al estanque de la piscina o estructura similar (jacuzzi, spa, bañera, tina de hidromasaje, etc.), ¡ni por un segundo!

- Si está en grupo, designe a un “guardián del agua”, turnándose con otros adultos.

- Cuando esté supervisando, manténganse alerta y evite distracciones como la lectura, la charla o el teléfono.

- Enseñe a los niños cómo avanzar en el agua, cómo flotar y cómo salir de la piscina. Dígales a los niños que se alejen de los drenajes de estanques de piscinas y jacuzzis.

- No se confíe de los flotadores, las “alitas inflables” o cualquier otro juguete inflable, no son dispositivos de seguridad.

- Si su hijo no puede nadar, manténgalo no más allá del alcance de su brazo. Si encuentra una tapa de drenaje suelta, rota o que falta, avise al dueño u operador y no entre al estanque de la piscina o jacuzzi.