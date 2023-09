Asperger y Autismo, más allá de estereotipos y prejuicios

Aquellos niños ensimismados de la antigüedad en Grecia que caminaban en puntillas, agitaban las manos como si fueran alas, vivían dentro de su propio silencio y no miraban a los ojos pero su pupila parecía atravesar el mundo con su mirada, eran un enigma para la medicina de la época. Mientras más intentaban definir de qué adolecían, qué enfermedad les aquejaba, más misteriosos se volvían aquellos niños.

El filósofo Aristóteles lo resolvió poéticamente con el nombre de La enfermedad del ángel. La medicina de la época no sabía por qué aquellos niños se comportaban de manera inusual a los estímulos externos, por qué algunos de ellos repetían el eco de las palabras, no reaccionaban a los abrazos y a los estímulos, y muchos de ellos tardaban en hablar o en comprender el lenguaje. Pero cada uno de ellos tenía su propia singularidad. Lo que en un principio se creyó era una enfermedad, la medicina comprobó en el siglo XX que era un síndrome, una condición que podría variar o mejorar con terapias de lenguaje y con terapias interdisciplinarias. Lea aquí: El consumo adecuado de vitamina D disminuye enfermedades cardiovasculares

Después de tantos años de estudios y de equívocos científicos, lo que se ha denominado autismo es un síndrome que tiene variables de bajo y alto funcionamiento, cada autista es único e irrepetible, cada uno tiene su propia inclinación, su propia habilidad, su propia devoción y obsesión, y no puede homogeneizarse el síndrome porque cada persona que tiene esta condición tiene sus particularidades. Es una condición que no puede estereotiparse ni estigmatizarse. La humanidad ha tenido genios autistas y genios del espectro Asperger, casos extremos y excepcionales de autistas que no lograron lenguaje verbal pero encontraron otras formas de expresión como el caso de Hikari Oé, el hijo de Kensaburo Oé, el Premio Nobel de Literatura japonés quien desde niño imitaba el canto de los pájaros y al sentarse por primera vez frente a un piano ha reproducido e interpretado un cielo lleno de canto de pájaros. La zoóloga y etóloga norteamericana Mary Temple Grandin (Boston, 1947) ha narrado en su libro ‘El cerebro autista’ (2013) su propia experiencia de cómo percibe ella como autista, la vida y el mundo que le rodea. Mary Temple es autora de una tesis eminente sobre el sacrificio de las vacas en las granjas y en los mataderos, y se ideó un deslizadero de vacas antes del sacrificio, en contraste con el sacrificio en fila de las vacas. Esa experiencia fue llevada al cine gracias al director Mick Jackson y la actriz Claire Danes que protagonizó el filme encarnando a la misma Mary Temple Grandin. El filme se llama ‘Temple Grandin’ (2010). Lea aquí: Estire su cuerpo con regularidad; conozca los beneficios