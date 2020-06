Así va la carrera para desarrollar la vacuna para el COVID-19

“A esto se suma otro inconveniente económico: el temor no tanto por un monopolio, porque hay varias empresas que compiten por tener una vacuna lista lo más pronto posible, sino más bien por un oligopolio”, puntualiza el doctor Herrera.

De hecho, es posible que se repita una situación similar a la del 2009, cuando tenía lugar la pandemia del H1N1, y una empresa australiana fue la primera en descubrir la vacuna, pero el gobierno de ese país no permitió que la comercializaran en el resto del mundo hasta que tuviera un impacto significativo dentro de sus propias fronteras. Ese mismo comportamiento fue replicado por Canadá y Estados Unidos.

Y pese a que algunos especialistas consideran que es suficiente con vacunar al 60 % de la población mundial (4.620 millones de almas), no deja de ser una cifra astronómica.

“La producción sería algo gigantesca -agrega-, porque si lo que se busca es vacunar a toda la humanidad, no solo habría que realizar 7700 millones de dosis para igual cantidad de personas en todo el planeta, porque en algunas enfermedades se puede requerir más de una dosis por persona. Por ejemplo, tres. Entonces multiplique tres por 7700 millones”.

“Mañana puede salir un anuncio en el que afirmen, bien sea desde China, desde Europa o cualquier parte, que para diciembre se contará con una vacuna, pero eso no significa que esté disponible en el mercado, es decir, al alcance de todos los países”.

Y si bien el 15 de marzo se aplicó la primera prueba en una ciudadana estadounidense de Seattle, en el estado de Washington, lo que no solo rompía el récord de la prueba de vacuna más rápida en ser implementada en la historia sino que también dio esperanzas de tener listo un fármaco en pocos meses, ¿qué significa en realidad que “ya esté disponible”?

No obstante, aunque ese proceso llegue a arrojar un porcentaje de eficacia, no es completamente acertado en tanto que no se ha aplicado en la mayoría de la población mundial.

“En ninguna vacuna se habla de un 100 % de eficacia, siempre se aspira a un 80 % o 90 %, indicador con el que se espera que haya un impacto significativo contra la pandemia”, asevera el Director del Centro de Investigación Caucaseco.

¿Cómo funciona lo inmunológico?

Un virus como el Covid-19, tras introducirse al organismo, cuenta con un marcador llamado antígeno, el cual da instrucciones a las células para reproducir más el patógeno y generar más daño en el cuerpo.

Es por eso que la tarea del sistema inmunológico es identificar ese marcador para que atacar - por medio de anticuerpos- cualquier intruso que cuente con él y exterminarlo. Pero esta es una respuesta que puede llegar a tardar hasta dos semanas e, incluso en algunos casos, el sistema se descontrola y acelera la mortalidad.

Frente a esto, hay 56 vacunas en desarrollo que otorgan el antígeno al organismo para que los anticuerpos les sea más fácil interceptar el coronavirus.